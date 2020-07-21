Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому оформить банкротство можно будет во внесудебном порядке, подав заявление через МФЦ. Процедура банкротства будет бесплатной.

Объявить себя банкротом таким образом гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и если в отношении него прекращено исполнительное производство, то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег. С момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет.

После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему и может вернуться к нормальной экономической жизни.

Оформить повторное банкротство можно будет не ранее чем через десять лет.