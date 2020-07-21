Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому оформить банкротство можно будет во внесудебном порядке, подав заявление через МФЦ. Процедура банкротства будет бесплатной.

Объявить себя банкротом таким образом гражданин сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей и если в отношении него прекращено исполнительное производство, то есть пристав не нашел ни имущества, на которое может быть обращено взыскание, ни денег. С момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет.

После объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему и может вернуться к нормальной экономической жизни.

Оформить повторное банкротство можно будет не ранее чем через десять лет.

Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению внесудебный порядок признания граждан банкротами

Законопроект коснется граждан, долг которых составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.