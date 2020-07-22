Банк России на заседании совета директоров 24 июля с большой вероятностью в очередной раз снизит ключевую ставку, считают опрошенные Банки.ру аналитики. Открытым остается вопрос — на сколько? Мнения экспертов разделились поровну: за снижение на 25 и 50 базисных пунктов.



На предыдущем заседании ЦБ снизил ставку сразу на 100 б. п. — до исторического минимума в 4,5% годовых. Однако в середине июля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России все еще видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом же позже говорил зампред Банка России Алексей Заботкин: существенная часть пространства для снижения ставки уже использована, но текущий цикл смягчения не закончен.

В пользу «короткого» шага

Накануне решения по ставке ситуация выглядит очень неоднозначно, отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. С одной стороны, ряд факторов указывают на дефляционные риски, в частности снижение поступлений по страховым взносам в консолидированный бюджет, с другой — инфляция с начала июля (0,4%) и темпы прироста розничного кредитования в июне (1% месяц к месяцу) оказались выше прогнозов.

По словам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, в последнее время прослеживается усиление краткосрочных инфляционных факторов: возобновление слабости курса рубля, усиление роста цен на бензин в последние два месяца, резкое ухудшение прогнозов урожая из-за плохой погоды в июле и нарастание инфляционных ожиданий в производственном сегменте. «Пространство для снижения ставки сохраняется, но возросшая неопределенность и приближение предела снижения требуют большей осторожности действий», — отмечает эксперт. Перегиб в понижении ставки может в скором времени привести к необходимости ее повышения, добавляет он. Это окажет негативное системное влияние на эффективность проектов, финансируемых заемными средствами.

«В этом и, возможно, в следующем году глобальная и российская экономика будет двигаться на ощупь, потому что слишком велика неопределенность в связи с коронавирусом», — считает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. По его мнению, ситуация пока стабилизировалась, нет необходимости расходовать все «патроны» сейчас.

Экономист «БКС Премьера» Антон Покатович полагает, что при снижении ставки на 25 б. п. ЦБ может подать рынку «голубиный» сигнал в отношении дальнейших действий по ключевой ставке. «В этом случае не исключаем, что рынок начнет «закладываться» на еще одно снижение на 25 базисных пунктов в сентябре», — добавляет эксперт.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Александр Осин и вовсе считает, что решение Банка России по ключевой ставке в пятницу может разочаровать «быков» российского финансового рынка. Эксперт полагает, что июньское снижение ключевой ставки на данный момент уже вывело ее фактическое значение на уровень, близкий к справедливому оценочному. На ближайших заседаниях ставка будет оставаться неизменной, считает Осин.

За более решительные действия

Половина опрошенных Банки.ру экспертов ожидают более существенного смягчения ДКП на ближайшем заседании. «Последние данные по экономике России (промпроизводство за июнь, объем платежей предприятий торговли и услуг) указывают на то, что восстановление экономической активности после снятия ограничений может быть временным», — отмечает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. По его мнению, риски дезинфляции все еще высоки и поэтому ЦБ предпочтет снизить ставку на 50, а не на 25 б. п.

«За более агрессивные действия выступает слабая макроэкономическая статистика и риск отклонения инфляции вниз от цели в 4% в ближайшие годы (из-за слабости спроса со стороны домохозяйств)», — считает руководитель управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов. Преодоление негативных последствий коронавируса является сейчас центральной задачей правительства и Банка России, соглашается главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. «Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса», — объясняет аналитик. К тому же, отмечает он, стабилизация на мировых финансовых и товарных рынках позволяет Банку России действовать более решительно.

В ожидании нового макропрогноза

Многое будет зависеть от обновленного макропрогноза на 2021 год, который Банк России представит 24 июля, отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «Более позитивный прогноз будет означать, что риски подавленного спроса, а значит, и подавленной инфляции стали меньше, а значит, дальше отклоняться вниз от нейтральной ставки может быть уже не нужно», — считает эксперт.

Старший аналитик «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков ожидает детального обсуждения инфляции 2021 года. «2021 год — в руках регулятора, и здесь новый прогноз может оказаться почти полностью под целью — 3—4%», — говорит он.

Большинство опрошенных аналитиков считают, что тональность предстоящего заседания совета директоров будет мягкой. «Будет дан сигнал о возможном дальнейшем смягчении ДКП во второй половине года», — полагает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru