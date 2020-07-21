Саммит ЕС, на котором обсуждались план восстановления сообщества после пандемии и семилетний бюджет на 2021—2027 годы, завершился сложным компромиссом.

После переговорного марафона, продолжавшегося почти 90 часов (около четырех суток), главы государств и правительств 27 стран ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества объемом 1,074 трлн евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 млрд евро. Таким образом, в течение семи ближайших лет Евросоюз получит суммарные фонды в 1,824 трлн евро, что почти вдвое превышает бюджет завершающегося семилетнего периода 2014—2020 годов в 0,96 трлн.

Покидая саммит, лидеры ЕС поздравляли друг друга с победой, с «историческим днем Европы», стараясь не касаться на итоговых пресс-конференциях многочисленных вопросов и новых проблем, которые создает достигнутый компромисс.

Как говорится в итоговом документе саммита, общая сумма семилетнего бюджета ЕС составляет 1,074 трлн евро. Эта цифра почти на 100 млрд евро меньше, чем изначально предлагала Еврокомиссия.