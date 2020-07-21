Россельхозбанк запустил программу стажировок для студентов и выпускников ведущих технологических вузов страны. На стажировку приглашены студенты старших курсов и выпускники бакалавриата, а также студенты первого и второго курсов магистратуры.

«Стажировка в Россельхозбанке — это неограниченные возможности для самореализации, реальные проекты в области цифровизации сельского хозяйства, а также возможность принять участие в технологической трансформации крупнейшего банка России», — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Программа стажировок реализуется в рамках Стратегии цифровой трансформации РСХБ. За два года банк планирует полностью перестроить дистанционные каналы обслуживания клиентов и внутренние процессы. Также в Россельхозбанке реализуется достаточно большое количество проектов, связанных с внедрением инструментов работы с большими объемами данных, машинным обучением и с использованием цифровых технологий.

Чтобы попасть на стажировку в банк, студенту нужно иметь высокий балл успеваемости в вузе, разбираться в современных технологиях и трендах в IT, быть ответственным, креативным и целеустремленным. Предпочтение отдается студентам, стремящимся к профессиональному развитию и осознанной карьере, которые умеют работать в команде и готовы постоянно развиваться. Всем стажерам предлагается конкурентоспособная зарплата, а тем, кто успешно себя проявит, по окончании программы Россельхозбанк предложит работу в штате компании.

Большинство студентов, которые уже откликнулись на предложение банка, учатся в таких университетах, как МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГУ, НИУ ВШЭ, МИФИ, МАИ, МИСиС. Под руководством опытных наставников РСХБ молодые IT-специалисты работают над цифровыми проектами банка и реализуют технологичные инициативы, связанные с созданием новых digital-продуктов и сервисов для клиентов.