Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на уровне 4,8%, оценки падения ВВП во II квартале находятся в пределах майского прогноза, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«При прогнозировании бюджета на сегодняшний момент в общем и целом уверены в той оценке, которую делали еще в мае. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале на 9,5%. Сейчас последняя цифра Росстата говорит: минус 9,6%. То есть мы идем в том коридоре, как и предполагалось. Соответственно, ориентируемся на общее сокращение ВВП в сопоставимых ценах на 4,8% по этому году», — заявил он.

Решетников отметил, что Минэкономразвития предстоит провести уточнение прогноза социально-экономического развития страны на 2020—2022 годы в августе.