Внутренние рынки обеспечат основную часть финансирования дефицита бюджета для России в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.

«Внутренние рынки будут ключевым источником финансирования в регионе, и мы ожидаем, что они будут обеспечивать основную часть финансирования для России и Украины, приблизительно половину для Армении и около трети для Казахстана и Грузии. Финансирование с внешних рынков не является важным источником финансирования дефицита и останется ограниченным в 2020 году», — сообщают в агентстве.

Так, например, по мнению аналитиков, Россия («BBB») будет использовать Фонд национального благосостояния, чтобы компенсировать потерю нефтяных доходов, «но будет полагаться на внутренние рынки в плане основной части своих потребностей в финансировании».

Fitch также прогнозирует увеличение общегосударственного долга в среднем на 8,1 процентного пункта от ВВП в СНГ и Черноморском регионе в 2020 году. Кроме того, большинство государств в регионе увеличат свои уже высокие доли долга в иностранной валюте, и, за исключением России и Казахстана, эти показатели останутся выше, чем у сопоставимых стран.

Средние потребности в бюджетном финансировании (дефицит общегосударственного бюджета плюс амортизация долга) для стран СНГ и Черноморского региона прогнозируются агентством на уровне 10% от ВВП в 2020 году, что выше пиковых уровней в 7% от ВВП в 2009 и 2015 годах. Потребности в финансировании, по прогнозам аналитиков, окажутся на уровне 152 млрд долларов, что эквивалентно 7,4% от прогнозируемого совокупного ВВП за 2020 год.