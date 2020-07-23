Агентство по страхованию вкладов направило иск в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с бывших контролирующих лиц Межтопэнергобанка 11,9 млрд рублей.

АСВ требует привлечь к ответственности в форме возмещения убытков и взыскания с них 11,9 млрд рублей председателя правления Юрия Шутова, бенефициаров Игоря Грабового, Евгения Астахова, Александра Астанкова, Игоря Меньшенина, Игоря Перминова, Константина Котельникова, Марину Рудакову-Фисенко (ранее — Немцова), Т. А. Савельеву, Евгению Копейкину, Александра Забелина.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц, реализация привилегированных акций, заключались сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, а также производился вывод залогового обеспечения», — отмечается в сообщении.

ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка в июле 2017 года. В октябре 2017 года Арбитражный суд Москвы признал Межтопэнергобанк банкротом, а функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

