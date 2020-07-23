Банк «Ренессанс Кредит» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), говорится в релизе финучреждения.

Теперь клиенты банка смогут мгновенно переводить средства по номеру телефона в другие банки — участники СБП, а также получать входящие переводы из других банков — участников СБП с помощью мобильного банка «Ренессанс Кредит».

«Чтобы перевести средства, в дистанционном сервисе необходимо выбрать раздел «Платежи и переводы» — «Перевод по номеру телефона». В открывшейся форме нужно указать счет списания, номер телефона получателя — его можно добавить из списка контактов, сумму перевода и комментарий (по желанию), а также выбрать банк получателя и проставить согласие на обработку данных. Далее потребуется подтверждение перевода с помощью специального кода. Банк, в который необходимо перевести средства, желательно уточнить у получателя перевода», — сказано в сообщении.

В истории заявок в дистанционных сервисах клиент сможет видеть информацию о статусе и деталях перевода. Также сведения о переводе будут направляться с помощью пуш-уведомлений и СМС-сообщений, уточнили в банке.