Ответственность за нелегальное использование криптовалют будет прописана в отдельном законопроекте, который Госдума планирует принять в осеннюю сессии. Об этом журналистам сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне Госдума приняла закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещает криптовалюты как средство платежа в России.

«Когда мы принимали решение о том, чтобы внести на рассмотрение Госдумы законопроект (о ЦФА. — Прим. ред.) во втором и третьем чтении, то взяли на себя обязательства, что закон о цифровой валюте будет нами подготовлен к рассмотрению в осеннюю сессию. И мы в высокой степени вероятности подготовим этот законопроект так, чтобы он вступил в действие с первого января следующего года», — сказал Аксаков.

Закон определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России. Гражданский оборот криптовалюты также будет ограничен.