АКРА подтвердило кредитный рейтинг Локо-Банка на уровне «BBB+(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг КБ «Локо-Банк» (АО) обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, удовлетворительная оценка риск-профиля Локо-Банка обусловлена приемлемым качеством кредитного портфеля (59% активов), уровень проблемной задолженности в котором на 1 апреля 2020-го составляет 12,2%.

Сильная позиция по ликвидности обусловлена способностью Локо-Банка выдержать отток клиентских средств в рамках как базового (профицит краткосрочной ликвидности составляет 12 млрд рублей), так и стрессового (2,8% обязательств) сценария АКРА.

