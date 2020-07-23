Ассоциация российских банков обратилась в Росреестр с просьбой обратить внимание его территориальных органов на недопустимость отказов в принятии зафиксированных банками на бумажном носителе устных требований ипотечных заемщиков о предоставлении им кредитных каникул, сообщает пресс-служба АРБ.

В обращении отмечается, что вступившим в силу 3 апреля законом № 106-ФЗ, направленным на поддержку имеющих обязательства по кредитным договорам граждан в условиях распространения COVID-19, предусматривается возможность представления заемщиками — физическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований о предоставлении кредитных каникул устно по телефону.

Банки принимают требования по телефону, фиксируют их в письменном виде на бумажном носителе, заверяют подписью уполномоченного лица и после подтверждения установления льготного периода обязаны обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке (если требование направлено в отношении кредита, обеспеченного ипотекой) или в закладную (если права кредитора удостоверены закладной).

Таким образом, банк должен представить в органы Росреестра комплект документов, включающий требование, переданное заемщиком по телефону.

«Однако банки сталкиваются с тем, что регистрирующий орган отказывает в принятии зафиксированного банком на бумажном носителе и заверенного уполномоченным лицом кредитной организации требования, представленного заемщиком по телефону, аргументируя невозможностью отнесения его ни к оригиналу требования на бумажном носителе, ни к оригиналу требования, составленного в форме электронного документа.Такой подход регистрирующего органа банки не могут признать соответствующим закону № 106-ФЗ и отвечающим интересам заемщиков, нуждающихся в поддержке», — говорится в обращении АРБ.

Закон 106-ФЗ, наделяя заемщиков правом представлять требования в устной форме посредством телефонной связи, не обязал их дополнительно предоставлять в кредитную организацию требование на бумажном носителе или в форме электронного документа. Никаких правовых оснований как для отказа в принятии требования, переданного заемщиком по телефону, так и для истребования у заемщика требования на бумажном носителе или в форме электронного документа у банков нет.

Отказ заемщика в предоставлении требования на бумажном носителе или в форме электронного документа, в том числе по причине необходимости соблюдения режима самоизоляции или карантина в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, будет правомерен. Такой отказ не делает требование, переданное посредством телефонной связи, недействительным, отмечают в АРБ.

Очевидно, указывают в ассоциации, что при внесении изменений в действующее законодательство был допущен правовой пробел: не были определены форма, порядок предоставления в регистрирующий орган для внесения изменений в регистрационную запись об ипотеке или в документарную закладную требования, переданного заемщиком посредством телефонной связи.

«Безусловно, такой правовой пробел требует устранения. Однако, по мнению банковского сообщества, это не должно приводить к невозможности правильного исполнения норм действующего законодательства, исходя из их смысла и духа, тем более когда это касается защиты прав заемщиков — физических лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, — резюмируют в АРБ. — Действия регистрирующего органа, требующего от банков и, соответственно, от заемщиков представления оригиналов требований о предоставлении кредитных каникул (на бумажном носителе или в электронной форме) не соответствуют заложенной действующим законодательством идее создания наиболее простой для заемщика процедуры волеизъявления, направленного на получение кредитных каникул».