Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролировавшими банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов и реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц.

Также выявлены случаи заключения сделок по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости. Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших Межтопэнергобанк лиц, считает АСВ.

Центробанк РФ в ноябре 2017 года сообщил, что временная администрация по управлению банком в ходе обследования финансового состояния выявила признаки вывода активов из кредитной организации. По оценке временной администрации, стоимость активов Межтопэнергобанка не превышает 20,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 30,5 млрд рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Межтопэнергобанка, ЦБ направил в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ РФ 20 июля 2017 года отозвал у Межтопэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Арбитражный суд Москвы 20 сентября 2017 года признал Межтопэнергобанк банкротом.