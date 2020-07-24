Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Биржевой курс евро на 10:00 мск расчетами «завтра» прибавил 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 83,02 рубля впервые с 4 мая 2020 года. Курс доллара на тот же момент времени составлял 71,52 рубля (плюс 5 копеек). На 10:10 мск курс доллара вырос на 6 копеек и составил 71,53 рубля, а евро подорожал до 83,04 рубля (плюс 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в пятницу с утра на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. По его словам, пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В ходе сессии национальная валюта вновь может оказаться под давлением со стороны внешней конъюнктуры, что приведет к ее дальнейшему ослаблению, позволив доллару сделать шаг в район 72 рублей. При этом в рамках сегодняшних торгов ожидается сохранение американской валютой позиций в нижней половине диапазона 70—75 рублей, прогнозировал Зварич.

«Внешний фон зовет к продолжению снижения курса рубля. Вчера пара доллар/рубль потеряла почти 0,5%, закрывшись чуть ниже отметки 71,5 и тем самым почти похоронив надежды на уход под отметку 70. Причем рубль как-то совсем индифферентно реагирует на ослабление доллара на мировом рынке. Видимо, это происходит потому, что внутренние негативные факторы, среди которых главным является слабость экономики, перевешивают внешний позитив. Мы также считаем, что снижение ставки ЦБ еще не полностью заложено в котировки рубля», — сообщал главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.