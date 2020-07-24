Банк России приказом от 24 июля 2020 года № аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Центрально-Азиатский» (рег. № 3037, г. Абакан) и «Ресурс-траст» (рег. № 3122, г. Москва), говорится в пресс-релизе регулятора.



Лицензии аннулированы по ходатайствам кредитных организаций. Из отчетов, представленных ЦБ, следует, что у обоих банков достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. В оба банка будут назначены ликвидаторы.

Банк «Центрально-Азиатский» является участником системы страхования вкладов, «Ресурс-траст» — нет.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет расчеты с вкладчиками банка «Центрально-Азиатский» не позднее 7 августа. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля.