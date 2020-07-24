Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае — июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», — отмечается в сообщении.

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена. Открытым оставался вопрос на сколько. Мнения экспертов разделились поровну: за снижение на 25 и 50 базисных пунктов. На предыдущем заседании ЦБ снизил ставку сразу на 100 б. п. до исторического минимума в 4,5% годовых. Однако в середине июля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России все еще видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом же позже говорил зампред Банка России Алексей Заботкин: существенная часть пространства для снижения ставки уже использована, но текущий цикл смягчения не закончен.



Это пятое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, а 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября.