Держатели карт UnionPay, выпущенных Россельхозбанком, могут получить кешбэк 15% при оплате покупок с помощью Huawei Pay. Воспользоваться предложением смогут владельцы смартфонов Huawei и Honor, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Акция проводится по 14 октября 2020 года.

«Клиенты РСХБ смогут вернуть 15% от стоимости покупки бонусными баллами программы лояльности «Урожай» при оплате любых покупок с помощью Huawei Pay и UnionPay (на бонусный счет будет начислено 15 баллов за каждые 100 рублей)», — говорится в релизе.



Для участия в акции пользователям нужно добавить банковскую карту Россельхозбанка в сервис мобильных платежей Huawei Pay на телефон с поддержкой NFC. С помощью сервиса можно совершать платежи через терминалы бесконтактной оплаты и считыватели банковских карт.

«Сервис Huawei Pay обеспечивает высокий уровень безопасности платежей за счет специальной технологии токенизации. Настоящий номер карты не хранится в мобильном устройстве, он заменяется токеном — уникальной комбинацией символов, поэтому фактический номер карты не хранится ни на смартфоне, ни на серверах Huawei Pay и не передается продавцу», — прокомментировала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Чтобы начать использование Huawei Pay, пользователям необходимо загрузить приложение «Кошелек» (Huawei Wallet) из магазина приложений AppGallery и установить его. Затем открыть «Кошелек» и добавить в него одну или несколько банковских карт.