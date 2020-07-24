Совет Федерации одобрил закон о «регуляторных песочницах» — экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний (экспериментальный правовой режим). В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.

Кабмин также по согласованию с Банком России сможет устанавливать специальный регуляторный режим в финансовой сфере. ЦБ сможет ограничивать объем финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального режима, количество их участников, сроки эксперимента и другие условия.

Экспериментальный режим устанавливается на срок не больше трех лет, но при необходимости его можно продлить еще на год. Специальный режим должен быть прозрачным, открытым для всех выполняющих установленные условия претендентов. Закон исключает возможность предоставления каких-либо налоговых льгот в рамках этого режима. Для разных участников эксперимента допускается установление разных сроков. Такой режим может быть введен как по инициативе органов власти, так и по инициативе предпринимателей.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.