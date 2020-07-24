Банк «Зенит» обновил условия по государственным программам «Ипотека с господдержкой — 2020», «Военная ипотека с господдержкой — 2020» и «Военная ипотека с господдержкой — 2020 — Кредит семейный», говорится в релизе финучреждения.

«Банк снизил ставку для зарплатных клиентов по государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли на 0,2% годовых. Теперь они могут до 1 ноября 2020 года оформить ипотечный кредит на покупку квартиры класса комфорт на первичном рынке по ставке от 6,3% годовых. Для остальных клиентов ставка составляет от 6,5% годовых», — отмечается в сообщении.

Максимальная сумма кредита увеличена до 12 млн рублей на покупку недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для жителей других регионов — до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос снижен и составляет 15% от стоимости жилья. Он может быть оплачен средствами материнского капитала.

По программе «Военная ипотека с господдержкой — 2020» максимальная сумма кредита увеличена до 3,97 млн рублей. По программе «Военная ипотека с господдержкой — 2020 — Кредит семейный» максимальная сумма кредита на покупку жилья во всех регионах, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выросла до 6 млн рублей. Первоначальный взнос снижен до 15% от стоимости. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала, уточнили в банке.