На рынке услуг бюро кредитных историй появятся квалифицированные БКИ, которые будут практически в онлайн-режиме предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщика. Также все бюро будут присваивать индивидуальные рейтинги гражданам для понимания ими своей кредитоспособности. Методику расчета долговой нагрузки и общие требования к методике присвоения рейтингов определит Банк России. Такой закон одобрил сегодня Совет Федерации, сообщает пресс-служба регулятора.



Закон уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и расширяет состав источников формирования кредитных историй. В БКИ, в частности, будет добавляться информация не только от банков и МФО, но и от лизингодателей, гарантов, арбитражных управляющих, ипотечных агентов.

Новый подход позволит снизить неточности в оценке платежной дисциплины заемщика, а кредиторы смогут более оперативно и объективно принимать решения о выдаче кредитов и займов.

Также изменится порядок хранения данных кредитной истории. Теперь срок хранения, а он составит семь лет, будет применяться к записям о конкретных кредитных сделках, а не ко всей кредитной истории в целом. Это требование уменьшит издержки для БКИ, а кредиторам даст возможность опираться на наиболее значимую с точки зрения оценки поведения заемщика часть кредитной истории.

Закон расширяет надзорные полномочия Банка России в отношении БКИ. Регулятору дается право исключать БКИ из государственного реестра без решения арбитражных судов при выявлении существенных нарушений законодательства, а также устанавливать требования к качеству управления и внутреннего контроля в БКИ, информационной безопасности, плану обеспечения непрерывности и восстановления деятельности. Банк России сможет уточнять требования к финансовой состоятельности владельцев и менеджмента БКИ, а также обязывать БКИ представлять отчетность.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года, ряд положений начнут действовать с отсрочкой, чтобы БКИ и участники рынка имели достаточно времени для адаптации своих автоматизированных систем к новым требованиям.