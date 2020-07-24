ЦБ поддерживает законопроект об отмене банковских комиссий за оплату ЖКХ, но считает важным вопрос о компенсации расходов кредитных организаций. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.



«В целом мы поддерживаем этот законопроект. Комиссии за ЖКХ становятся вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг. Но при этом мы считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи», — сказала Набиуллина.

Напомним, Госдума в апреле одобрила в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей. Банковское сообщество выступило против этой инициативы. Ассоциация банков «Россия» предложила переложить расходы на инфраструктуру приема платежей на поставщиков услуг ЖКХ.