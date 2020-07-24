Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,4% и составил 2 863,12 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,45%, до отметки 1 255,98 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,87%, Сбербанка — на 0,33%, «Газпрома» — на 0,22%, «АЛРОСы» — на 1,2%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,27%.

В пятницу российские индексы открылись снижением на крайне негативном внешнем фоне, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Бабин. Накануне, после завершения в России основной сессии, американские фондовые индикаторы и нефтяные цены испытали сильное снижение, говорит он.

«Мировые рынки оставались под давлением сразу нескольких факторов. Кроме ухудшения отношений между США и Китаем, угрожающего развалом торговой сделки, негативным настроениям способствовали высокие темпы распространения коронавируса в мире», — поясняет эксперт.

Как только внешние площадки перестали падать, российские индексы устремились вверх, сокращая гэп, образовавшийся на открытии, продолжает он. Индекс Мосбиржи вернулся на положительную территорию, продолжая демонстрировать более сильную динамику благодаря ускорившемуся снижению рубля.

«В середине торгов внешний фон стал планомерно ухудшаться, но у нас это вызвало довольно умеренный откат. К закрытию российские фондовые индикаторы восстановились благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, индекс Мосбиржи обновил максимум сессии. При этом нефтяные цены оставались под давлением», — заключает аналитик.