Доля убыточных организаций в РФ в январе — мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36%, сообщает Росстат.



По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, госучреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 3,246 трлн рублей (34,3 тыс. организаций получили 5,874 трлн рублей прибыли, 19,3 тыс. организаций имели 2,628 трлн рублей убытка). В январе — мае 2019 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 6,702 трлн рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 44,3% с 36% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 33,4% организаций против 30,2% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 31,9% компаний против 31,1% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 26,7% компаний против 25% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 22,4% против 21,5%. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 36,7% против 33,9%.