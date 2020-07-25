В мобильных приложениях банковской группы СКБ-Банка (СКБ-Банк и Газэнергобанк) реализована возможность проведения переводов по инициативе получателя — появилась кнопка перевода денежных средств «С моего счета в другом банке», говорится в сообщении финучреждения.

«Это переводы через СБП, инициированные получателем — Me2Me Pull. Благодаря внедрению новой технологии клиенты банковской группы получили возможность инициировать перевод самому себе из других банков — участников СБП. Для совершения перевода не нужно открывать приложения разных банков: достаточно зайти в приложение «СКБ Онлайн» (или «ГЭБ Онлайн») в раздел «Перевод», выбрать пункт «С моего счета в другом банке», выбрать банк и в одном окне сделать запрос на перевод нужной суммы со своего счета в другом банке», — отмечается в сообщении.

Возможность совершения переводов по инициативе получателя поможет клиентам собрать на одном счете деньги для погашения кредита, пополнения вклада или крупной покупки.