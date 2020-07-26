Райффайзенбанк обновил налоговый калькулятор в онлайн-бухгалтерии — теперь ранее уплаченные авансовые платежи и страховые взносы клиентов учитываются автоматически при расчете суммы налога. Сервис доступен ИП на УСН «Доходы без сотрудников», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты могут не вводить эти данные вручную. Функция доступна в налоговом калькуляторе в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Достаточно открыть раздел «Расчет платежа», и суммы уплаченных страховых взносов и авансовых платежей будут доступны автоматически», — говорится в релизе.

Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка бесплатна на весь срок использования, а с июля она доступна для клиентов любых банков.

