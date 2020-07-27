Транскапиталбанк (ТКБ) объявил о внедрении инновационного сервиса по открытию расчетных счетов для предпринимателей. Субъекты малого бизнеса могут открыть счета в ТКБ «по звонку» без обязательного визита в офис банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На первоначальном этапе сотрудник банка проведет встречу с клиентом в режиме онлайн. На следующем этапе сотрудник банка, соблюдая все меры безопасности, приедет к клиенту и заберет необходимые документы. Счет будет открыт в течение рабочего дня», — говорится в релизе.

После открытия счета клиент сразу же может воспользоваться обновленным сервисом интернет-банка, в рамках которого доступен широкий перечень банковских операций в режиме онлайн.