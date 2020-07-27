В банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, появилась возможность приобрести и записать билет «Единый» на карту «Тройка». Услугой могут воспользоваться все пассажиры — для того чтобы ее получить, не обязательно быть клиентом ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Ранее в банкоматах ВТБ, установленных на станциях, пассажиры Московского метрополитена могли пополнить электронный кошелек и записать средства на карту «Тройка». Сейчас также появилась возможность приобрести и записать билет «Единый». Они доступны пассажирам сроком от одного до 90 дней, а также на 60 поездок по тарифам метрополитена. Банк не берет комиссию за эту услугу», — говорится в релизе.

Банкоматы, на которых доступны приобретение и запись билетов, оснащены специальным записывающим устройством с пометкой «Тройка». На экранах этих устройств отображается заставка с сообщением о том, что здесь доступна покупка и запись билетов на транспортную карту. В других банкоматах ВТБ в метро останется возможность удаленного пополнения электронного кошелька на карте «Тройка».

Купить билеты в банкоматах можно двумя способами — за наличный и безналичный расчет. В первом случае пассажир выбирает в меню «Услуги без карты» и сразу попадает на экран с предложением вставить карту «Тройка» в считыватель и начать работу. Если у пассажира сумма внесенных средств выше суммы билета, то сдачу можно перевести на мобильный телефон или оплатить другие услуги. Во втором случае клиент вставляет банковскую карту в банкомат, вводит ПИН-код и в главном меню выбирает раздел «Пополнить карту «Тройка». В банкомате клиент также может записать на карту ранее не записанные средства, посмотреть баланс и срок использования билета.