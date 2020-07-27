Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Московского Индустриального Банка (МИнБанк) в лице ЦБ об аресте имущества и денежных средств президента и председателя правления кредитной организации Абубакара Арсамакова и вице-президента банка Адама Арсамакова, говорится в материалах суда.

Банк обжаловал в апелляции определение столичного арбитражного суда от 13 марта. Принимая во внимание, что доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, суд первой инстанции не нашел оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер.

Ранее суд отклонил заявление ЦБ об аресте имущества и денежных средств девятнадцати руководителей МИнБанка в пределах суммы 195,6 млрд рублей. Арбитраж тогда отметил, что «суд лишен возможности оценить обстоятельства, на которые ссылается заявитель, сделать однозначный и достоверный вывод о наличии оснований применения обеспечительных мер, изложенных в заявлении, в том числе с учетом представленных документов со стороны ответчиков». Доказательств безусловной необходимости принятия данных обеспечительных мер истцом не представлено, считает суд.

Суд арестовал активы экс-руководителей МИнБанка на 196 млрд рублей Банк России в январе 2019 года утвердил план участия в осуществлении мер предупреждения банкротства МИнБанка.

Арбитраж назначил на 28 августа рассмотрение иска ЦБ о взыскании более 195 млрд рублей убытков с руководителей этого банка. В качестве ответчиков по иску заявлены менеджеры кредитной организации.

ЦБ 12 июня 2019 года утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка, которые предусматривают выделение регулятором финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего ЦБ станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций кредитной организации. «После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала. Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме», — сообщил регулятор.