Снижение кредитных ставок с начала года дает возможность уменьшить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту после рефинансирования в среднем на 10%. Такое мнение высказал ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

«Рост популярности рефинансирования во многом связан со снижением ставок. С начала 2020 года средневзвешенные ставки по ипотечным и потребительским кредитам снизились примерно на 2 процентных пункта. Для семьи, оплачивающей, скажем, ипотеку со среднероссийскими параметрами (сумма кредита — 2,5 миллиона рублей сроком на 15—18 лет), такое изменение приводит к сокращению ежемесячного платежа примерно на 10%, или примерно на 3 тысячи рублей», — отметил он.



Волков добавил, что это снижение является значительным для большинства заемщиков, что приводит к росту обращений за рефинансированием и получением новых займов, прежде всего заемщиками хорошего кредитного качества. Так, в июне заемщики с персональным кредитным рейтингом, рассчитанным НБКИ, в диапазоне 600—700 баллов (из 850 возможных) подали в банки на 9% больше кредитных заявок, чем в мае 2020 года, а заемщики с рейтингом от 701 до 850 баллов увеличили свои запросы еще существеннее — на 23%.