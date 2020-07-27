🔹 Нормативы ЦБ нарушали в июне текущего года десять российских банков, девять из них находятся в процессе финансового оздоровления, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность. Три банка в июне продолжили допускать значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. По данным ЦБ, прибыльными в июне 2020 года были 309 кредитных организаций, убыточными — 118. На 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано 388 банков (257 с универсальной лицензией и 131 с базовой лицензией).

🔹 Институт исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» ухудшил оценку падения российского ВВП с 3,8% до 4,5% по итогам 2020 года. Без принятия антикризисных мер масштаб сокращения экономики был бы еще сильнее, следует из обновленного, июльского прогноза экономистов госкорпорации. Так, благодаря антикризисным мерам правительства, которые «ВЭБ.РФ» оценивает суммарно в 3,4—3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 процентного пункта будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса, во вторую очередь — при помощи населения. Экономика в следующем году не выйдет на докризисный уровень: восстановительный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,5%, так что к началу 2022 года экономика будет отставать на 2,1% от уровня 2019-го.

🔹 В прошлом году Минкомсвязь потратила 77,1% из выделенных ей 74,8 млрд рублей, следует из заключения Счетной палаты (СП) по результатам проверки исполнения министерством закона «О федеральном бюджете за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Основная часть средств (66,7 млрд рублей) была выделена на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Из этой суммы Минкомсвязь потратила 75%. Всего на реализацию нацпрограммы в 2019 году из бюджета должны были выделить 100,2 млрд рублей, кассовое исполнение составило 73,3%, отмечается в отчете СП.

🔹 Уровень безработицы в российских регионах по итогам II квартала 2020 года в среднем вырос на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Во II квартале 2020 года уровень безработицы в РФ был равен 6% от общей численности рабочей силы, этот показатель вырос на 1,4 п. п. как по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года, так и со II кварталом прошлого года.

