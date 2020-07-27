Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» и долгосрочный и краткосрочный рейтинги эмитента по обязательствам в национальной валюте на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Рейтинги отражают мнение аналитиков о том, что ВЭБ является связанной с государством организацией, которая характеризуется практически безусловной вероятностью получения экстраординарной поддержки со стороны правительства РФ в случае финансовых затруднений. «В связи с этим мы приравниваем кредитные рейтинги «ВЭБ.РФ» к суверенным рейтингам Российской Федерации», — поясняется в релизе S&P .

«Стабильный» прогноз по рейтингам ВЭБа отражает аналогичный прогноз по рейтингам РФ.

«Размеры бизнеса, юридический статус и типы финансируемых проектов обуславливают невозможность заменить «ВЭБ.РФ» каким-либо другим российским институтом развития или коммерческим банком, даже несмотря на некоторое сокращение его кредитного портфеля в последние несколько лет в связи с ухудшением доступа к международным рынкам капитала на фоне действия международных санкций. Согласно стратегии «ВЭБ.РФ», ключевые направления инвестирования государственной корпорации включают финансирование инфраструктурных проектов, поддержку производства с высокой добавленной стоимостью и стимулирование несырьевого экспорта. Функции «ВЭБ.РФ» также включают стимулирование роста частных инвестиций за счет поддержки проектного финансирования, характеризующегося меньшими объемами, в частности путем отбора проектов и обеспечения синдицированного финансирования из внутренних источников», — указывают эксперты.

Они напоминают, что в 2019 году ВЭБ отразил в отчетности чистый убыток в размере около 49 млрд рублей после совокупных чистых убытков примерно на 800 млрд в течение 2014—2018 годов, которые были обусловлены главным образом необходимостью создания резервов, используемых для компенсации потерь в связи со снижением стоимости кредитного портфеля. Базовый сценарий S&P предусматривает повышенные расходы ВЭБа на формирование ежегодных резервов на потери по кредитам — в среднем на уровне почти 2,5—3% совокупного кредитного портфеля в течение 2020 года на фоне экономического спада и ухудшения операционной среды вследствие мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. В дальнейшем агентство допускает снижение затрат госкорпорации на резервирование. Как следствие, аналитики полагают, что в 2020 году ВЭБ будет в лучшем случае безубыточным. Они также допускают вероятность чистого убытка, но его размер, скорее всего, будет существенно меньше показателей последних лет.

По оценкам S&P, основная часть проблемной задолженности, сформированной до 2019 года, уже была урегулирована. Как следствие, агентство прогнозирует в рамках базового сценария умеренное и постепенное улучшение качества активов ВЭБа.



S&P ранее в июле подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом.