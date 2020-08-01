Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Россельхозбанк ввел вклад «Растущий доход». Депозит открывается на 540 дней. Срок вклада разделен на три периода начисления процентов: в первые 180 дней проценты начисляются по ставке 4%, во вторые 180 дней — 4,5%, в третьи 180 дней — 5,5%.



Тендер-Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Динамичный» (на 367, 547 дней) составит 4,8—4,9% годовых (вместо 5,4—5,5%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно. «Универсальный Плюс» (на 367 дней) оформляется под 4,5% годовых (ранее — под 5%).

Экспобанк ввел вклад «Проценты вперед». Депозит оформляется на 181, 270 и 366 дней. Доходность составит 4,7%, 4,8% и 4,9% годовых соответственно. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Открыть вклад можно как в отделении банка, так и через интернет-банк до 30 декабря.

Энергомашбанк повысил ставки по вкладу «Правильный выбор» на 0,6 процентного пункта. Теперь депозит можно открыть под 5—5,6% годовых. Сроки: три месяца, полгода и год. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Банк «Интеза» понизил ставки по депозитам физических лиц в рублях и долларах. Средняя ставка по вкладу «Новая вершина» теперь составляет 3,85% годовых (ранее — 4,3%). По депозиту предусмотрено три периода начисления процентов со ставками в диапазоне 2,7—4,6% годовых. «Классика» теперь доступна в рублях под 3,5—4% годовых, в долларах — под 0,2—0,4% (ранее — под 4—4,5% в рублях и 0,3—0,45% в долларах).

Клиенты Инбанка получили возможность диверсифицировать валютные вложения — перевести действующие долларовые вклады в новые вклады в евро. В акции участвуют денежные средства, находившиеся на счетах долларовых вкладов по состоянию на 25 июля 2020 года в сумме не менее 120 тыс. долларов США при условии полного расторжения действующего вклада.

Банк «Веста» уменьшил ставки по рублевым вкладам на 0,25 процентного пункта. Депозит «Веста-Online» (от 100 тыс. рублей на один год) размещается теперь под 5,25% годовых. «Веста-Капитал» (от 1 млн рублей на один год) можно открыть под 4—4,75%, а вклад «Веста-Копилка» (от 10 тыс. рублей на срок от трех месяцев до года) — под 3,5—4,65% годовых.