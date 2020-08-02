Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк предлагает клиентам премиальную кредитную карту World Mastercard Black Edition за полцены. Стоимость годового обслуживания составит 2 450 рублей вместо 4 900 рублей при ее оформлении с 1 августа по 30 сентября 2020 года. По карте предусмотрено бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков.

Банк «Александровский» предлагает оформить «Движкарту» в категориях Mastercard Gold или «Мир» в рублях. По карте начисляется кешбэк 5% при покупках в категориях «АЗС», «Платные дороги», «Общественный транспорт, «Такси», «Службы доставки еды», «Фастфуд» и дополнительно начисляется 2,5% при поддержании остатка от 30 тыс. рублей. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей, минимальная — 300 рублей в месяц.