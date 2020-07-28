НОКССбанк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП), используя комплекс решений Центра Финансовых Технологий, сообщает пресс-служба кредитной организации.



СБП позволяет переводить деньги в реальном времени, круглосуточно, без праздников и выходных, просто и удобно — достаточно знать лишь телефонный номер получателя платежа.

«Мгновенные переводы по номеру телефона клиенты НОКССбанка совершают из мобильного приложения, реализованного на базе технологий ДБО Faktura.ru. Платежи, получаемые в среде СБП, принимаются на счета клиентов, которые ведутся в процессинговом центре «КартСтандарт». В качестве интеграционного решения для информационного обмена с Системой быстрых платежей используется облачная платформа «Золотой короны» (Third Party Processor для участников СБП, сертифицированный НСПК)», — говорится в релизе.