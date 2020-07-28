В Пенсионный фонд будет зачислено около 20 млрд рублей конфискованных денежных средств в этом году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе конференции газеты «Ведомости».

«Еще в 2018 году был принят закон, что все деньги, которые изымаются в рамках коррупционных дел, — они направляются на пополнение бюджета ПФР. По оценкам на этот год, такая сумма довольно значительная, где-то в районе 20 миллиардов рублей», — сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым незаконно полученные денежные средства в рамках коррупционных дел будут зачисляться в бюджет ПФР для синхронизации с планируемыми изменениями Гражданского кодекса.