Клиенты ВТБ смогут обратиться к специалистам банка через мобильное приложение «ВТБ Онлайн» на Android и iOS. Об этом сообщили в финучреждении, уточнив, что связаться с контактным центром можно через функцию «Позвонить в банк».

В ВТБ подчеркивают, что такой звонок клиент может совершить из любой точки мира бесплатно, без использования роуминга или минут связи: пользователю нужен только Интернет.

«Раньше клиенты могли позвонить в банк только по телефону. При этом при звонке по России оплата с них не взималась, но если клиент звонил из-за границы, то за общение с сотрудником банка он платил приличные деньги. Теперь любой пользователь «ВТБ Онлайн» сможет абсолютно бесплатно позвонить в банк и решить свой вопрос, достаточно иметь мобильное приложение и доступ к Интернету», — комментирует начальник управления «Единая клиентская идентификация» банка ВТБ Григорий Сальников.



ВТБ напоминает, что клиенты могут связаться со специалистами контакт-центра по телефону 8-800-100-24-24, короткому номеру 1 000 или через приложение «ВТБ Онлайн». Кроме того, через боты в системе «ВТБ Онлайн», мессенджерах Viber и WhatsApp можно получить консультации по продуктам банка.