Эксперты агентства «РИА Рейтинг» сравнили доступность бензина в разных странах Европы, рассчитав объем топлива, который их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.

Рейтинг включает 32 страны. При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года (для нескольких стран — на более раннюю дату). Лидером стал Люксембург, жители которого могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тыс. литров бензина. Второе место заняла Норвегия с 2,6 тыс. литров. В первую пятерку рейтинга входят также Австрия, Ирландия и Великобритания.

Россия заняла в рейтинге 20-е место, оказавшись между Чехией и Грецией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 395 литров топлива.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 29,6 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 46,4 рубля за литр. Третье место занимает Белоруссия (около 52 российских рублей), далее идет Украина (57,6 рубля).

Самый дорогой бензин — в Нидерландах: 125,8 рубля за литр в эквиваленте. Далее следуют Дания, Греция, Италия и Португалия (более 111 рублей за литр). В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.



Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин снизились по сравнению с началом текущего года, наиболее существенно — в Словении (на 23,1%), Болгарии и на Украине (на 22,1% в обоих случаях). Рост цен отмечается только в трех государствах: в России (на 1,3%), Белоруссии (на 1,1%) и Казахстане (на 1%).