Налоговые поступления в бюджеты российских регионов сократятся на 4—5% в 2020 году. Об этом говорится в комментарии пресс-службы международного рейтингового агентства Moody's, на который ссылается ТАСС.

«Мы ожидаем, что налоговые поступления в региональные бюджеты в национальной валюте сократятся на 4—5% (примерно 5,5 млрд евро) в 2020 году. В доходах регионов преобладают налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на имущество, которые зависят от экономической ситуации», — отметили в пресс-службе.

В агентстве также считают, что финансовая поддержка федерального правительства не сможет полностью компенсировать падение налоговых поступлений.



Бюджетные доходы регионов, по мнению аналитиков, восстановятся в 2021 году в результате восстановления экономики, инфляции, продолжающегося улучшения в собираемости налогов и трансфертов центрального правительства.