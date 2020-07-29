Доля доллара в торговле России и Китая упала на 5 процентных пунктов в I квартале 2020 года и достигла исторического минимума в 46%, подсчитали «Известия» на основе статистки ЦБ и ФТС. Американская валюта заняла 46% российско-китайского торгового оборота: впервые доля доллара составила менее 50%. Доля рубля сохранилась на среднем для последних трех лет уровне в 7%. Евро занял более 30% расчетов между КНР и РФ, прибавив 8 п. п. по сравнению со средним показателем 2019 года, юань — более 17% (плюс 2 п. п.). Для обеих валют этот уровень — рекордно высокий. Российская валюта осталась главным денежным средством для расчетов со странами СНГ, рубль занял 60% расчетов с ближним зарубежьем, годом ранее показатель составлял 63%.

Как отметил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев, в этом году резко возросли риски новых серьезных санкций против Китая, которые могут затронуть в том числе и торговлю. Республика пытается минимизировать возможный ущерб и перевести расчеты в другие валюты. Фактически это открывает беспрецедентные возможности для усиления роли рубля в торговле с Китаем, заявил Мурычев. По его словам, в КНР активно реализуется проект национальной криптовалюты, в РФ принимается закон о цифровых финансовых активах, который позволит вывести дискуссию об экономической роли и статусе виртуальных денег на новый уровень, что позволит так или иначе вводить криптовалюту в деловой оборот.

По мнению экспертов, Китай заинтересован преимущественно в укреплении позиций юаня, а российским экспортерам пока выгодно получать иностранную валюту для расчетов по собственным займам. При условии, что будут расти объемы импортозамещения, а экспортеры начнут больше использовать рубль в своих контрактах, доля американской валюты в структуре российских внешних расчетов может снизиться до 30% уже в перспективе пяти — десяти лет.

Как рассказали представители кредитных организаций, в банках наблюдается рост расчетов в юанях среди клиентов. Также обсуждается более активный переход на расчеты в нацвалютах с институтами развития стран ШОС. Тенденция к переходу на нацвалюты будет продолжаться, а использование юаня представляется наиболее удобным вариантом для китайских контрагентов, отметили банкиры.