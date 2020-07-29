Сбербанк и ВТБ хотят участвовать в программе модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, которую разработали госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Минтранс, пишет «Коммерсант» . Банки в совместном письме обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой допустить их к участию в программе.

Программа новой модели финансирования общественного транспорта вызывает опасения, «так как создает предпосылки для ограничений на рынке лизинга общественного транспорта», сообщили в письме главы госбанков Герман Греф и Андрей Костин. Сейчас проект предполагает поддержку ВЭБа и ГТЛК, которые без проведения конкурсной процедуры получили статус «гарантирующего лизингодателя» и, соответственно, возможность получать из бюджетных средств взносы в уставный капитал для последующего предоставления лизинга транспортных средств по сниженным ставкам. Такая схема фактически «ограничивает или полностью блокирует возможность конкуренции в сегменте», считают банкиры. Они просят главу правительства обеспечить возможность участия дочерних лизинговых компаний в дальнейшем обсуждении программы и определить прозрачные условия мер господдержки лизинговым компаниям.

По мнению экспертов, учитывая, что национальный проект поддерживается государством и обладает умеренным риском, он выгоден для банков. Более того, они заинтересованы в интеграции собственных предложений с транспортными картами. Какую прибыль банки могут получить от участия в проекте, пока оценить сложно, но речь идет о контрактах на десятки миллиардов рублей, отметили эксперты.

Как сообщили в Минтрансе, в настоящее время проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. Поступившие замечания и предложения Сбербанка и ВТБ, касающиеся в том числе определения гарантирующего лизингодателя, «будут рассмотрены при доработке проекта программы».