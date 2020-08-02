Владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут получить кредиты в форме овердрафт по сниженным процентным ставкам от 7% в рамках акции «Выгодный овердрафт» банка «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Предложением могут воспользоваться предприниматели, у которых нет действующего продукта «Овердрафт» в банке. Кредит предоставляется на срок до одного года с лимитом от 5 млн рублей», — говорится в релизе.

Овердрафт позволяет осуществлять срочные платежи, если на счету не хватает средств, напоминают в банке. Кредит гасится при поступлении денег на счет, а проценты начисляются только на реально использованную сумму.

Акция продлится до 31 декабря 2020 года включительно.

Также в банке действует акция «Удачный рефинанс», которая позволит предпринимателям рефинансировать кредиты в сторонних банках с возможностью дополнительного финансирования на развитие бизнеса по ставке от 7% годовых.