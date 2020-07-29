Банк «Открытие» предложил пользователям регистрацию в интернет-банке и мобильном приложении по номеру телефона. Теперь воспользоваться дистанционными каналами сможет любой клиент банка, вне зависимости от наличия у него банковской карты или реквизитов счетов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для регистрации в дистанционных каналах, как правило, требуется либо наличие карты, либо реквизиты счета, договора или уникальный идентификационный номер клиента, — отмечает директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский. — При этом есть довольно значительное число клиентов, у которых нет карты, но которые хотели бы иметь возможность управлять своими финансами онлайн. Именно для таких пользователей мы и разработали простой и удобный сервис, который позволяет легко и быстро пройти идентификацию с помощью данных, что всегда под рукой».

В финучреждении считают, что новый способ идентификации позволит «Открытию» увеличить число пользователей интернет-банка и мобильного приложения, а также нарастить проникновение дистанционного обслуживания в клиентскую базу.