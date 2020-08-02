Банк «Русский Стандарт» запустил технологию бесконтактного заказа по меню и оплаты счета в ресторанах с помощью Kate tablet, обеспечив эквайринг в рамках инновационного сервиса. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новый инструмент Kate tablet для ресторанов позволяет гостям на планшете, который размещен на столике, выбрать в меню понравившиеся блюда и сделать заказ без контакта с официантом. Оплатить счет и оставить чаевые также можно на планшете бесконтактно смартфоном или картой (с помощью NFC-технологии)», — говорится в релизе.

Пока гости ожидают подачи блюд планшет можно использовать, например, чтобы занять детей играми или мультиками, включить видеопрограммы и многое другое. Благодаря встроенной интерактивной системе развлечений клиент может не только отдохнуть и отвлечься, но и получить игровой опыт.

Кроме того, на планшете установлена программа-помощник: ассистент Кейт, которая окажет поддержку и помощь новым посетителям ресторана. Гости могут оставить отзыв об обслуживании в ресторане, поделиться своими впечатлениями с помощью планшета.

Отмечается, что новый сервис уменьшает время ожидания и обслуживания клиентов. «По расчетам разработчиков, новый сервис на 20—30% увеличивает продажи напитков и десертов, на 30% — оборот столов в пиковые часы, на 20% — количество чаевых и доход официанта. После внедрения инновационной технологии на 10% возрастает общий доход заведений, по расчетам экспертов Kate tablet, что выводит использование сервиса на окупаемость в течение месяца», — сказано в сообщении банка.

