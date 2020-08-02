Хоум Кредит Банк объявляет о запуске рассрочки на услуги телемедицины «МТС SmartMed», сообщает пресс-служба кредитной организации. Совместный сервис компании «МТС» и сети клиник «Медси» позволяет получать онлайн-консультации практикующих терапевтов, педиатров и других врачей из любой точки земного шара.

«Рассрочка доступна клиентам банка с картами рассрочки, включая карту «Свобода», они могут пользоваться услугами телемедицинского сервиса и платить за них в рассрочку без переплат на шесть месяцев», ― говорится в релизе.

Получать бонусы при оплате услуг «МТС SmartMed» смогут также клиенты с картами, подключенными к программе лояльности «Польза». При оплате первой покупки в приложении или на сайте SmartMed картой с программой «Польза» клиенты получат от 6,6% кешбэка, далее ― от 2,5% кешбэка. Кешбэк начисляется баллами, которые конвертируются в рубли в личном кабинете участника программы «Польза» по курсу 1 балл = 1 рубль.

МТС и «Медси» запустили медицинский сервис SmartMed в апреле 2018 года. Сервис сочетает возможности телемедицины, записи на очный прием и безопасного хранения медицинской истории пациента.