Клиенты Инбанка получили возможность диверсифицировать валютные вложения — перевести действующие долларовые вклады в новые вклады в евро, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Преимущества этой акции: привлекательные ставки и возможность досрочно закрыть действующий вклад в долларах США без потери накопленных процентов, с минимальной комиссией за конвертацию, а также защита денежных средств от возможного колебания курса», — говорится в релизе.

В акции участвуют денежные средства, находившиеся на счетах долларовых вкладов по состоянию на 25 июля 2020 года в сумме не менее 120 тыс. долларов США.

Акция проводится с 29 июля по 29 августа 2020 года.