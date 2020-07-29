По итогам 2020 года спад в российской экономике составит 3,8%, а в следующем году можно ожидать роста на 3,5%. Такой прогноз приводится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Макроэкономический обзор: выход из пике» .

Карантинные меры вызвали существенный — более чем на 20% — спад экономической активности и, как следствие, падение ВВП в апреле примерно на 2,5% от годового показателя, указывают аналитики. Они полагают, что основной спад уже произошел во II квартале 2020 года, после чего начался восстановительный рост. При базовом развитии событий спад по итогам года составит 3,8% ВВП, а в следующем году, по оценке экспертов, можно ожидать роста на уровне 3,5% ВВП, который также будет носить восстановительный характер. Полное восстановление произойдет к началу 2022 года, считают в «Эксперт РА».

«Основным драйвером экономического роста в кризисный год станет резкое расширение государственных расходов, и без того увеличенных по результатам январского послания президента. Дополнительные пакеты поддержки, заявленные в апреле — июне, предусматривают ассигнования около 3,8% ВВП на поддержку пострадавших отраслей и прямые выплаты гражданам. По мере выхода из карантинных мер следует ожидать расширения поддержки и выплат в объеме 2—2,5% ВВП в рамках мер национального плана восстановления экономики», — отмечается в исследовании.

Авторы напоминают, что Банк России, в отличие от предыдущих кризисов, пошел на радикальное снижение ставок. В дополнение к 350 базисным пунктам снижения с июня 2020-го они ожидают уменьшения ключевой ставки еще на 25 б. п. на сентябрьском заседании — до 4% годовых. При этом инфляция, скорее всего, достигла своего пика в апреле-мае и будет оставаться низкой на фоне подавленной экономической активности и зажатого инвестиционного и потребительского спроса. Дальнейшее снижение ставки возможно только в случае существенного ухудшения экономической активности или резкого спада инфляции в III квартале, считают аналитики.

«После мартовского шока и частичного восстановления уровня цен на нефть рубль существенно укрепился, но в конце июня снова превысил 70 рублей. После снятия карантинных мер агентство ожидает колебаний курса рубля к доллару на уровне 70—73 до осени с возможностью укрепления ниже 70 рублей за доллар к концу года», — говорится в обзоре.

Эксперты спрогнозировали подорожание доллара до 75 рублей в августе Главной причиной неприятностей доллара стала политика Федеральной резервной системы США и американского правительства.

«Основной удар пришелся не на крупные предприятия и инфраструктуру, а на малый и средний бизнес, — комментирует управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. — При относительно небольшой доле в ВВП он имеет огромное значение для поддержания доходов и занятости граждан». Он оценивает инфраструктуру по оказанию поддержки как достаточно ограниченную: «Фактически придется отстраивать ее заново — в боевых условиях». Даже с учетом дополнительных мер поддержки, несмотря на расширенные социальные выплаты, можно ожидать падения реальных доходов населения на величину до 5% с восстановлением их в 2021 году, следует из комментария аналитика.

В числе прочего в исследовании указано, что пик безработицы в районе 8% ожидается в конце III квартала 2020 года со снижением до 5,5% в середине 2021-го. «В крупных компаниях можно ожидать давления на заработные платы, при этом ограничения на передвижения мигрантов, скорее всего, сохранятся и будут сдерживающим фактором для увольнений и снижения зарплат. При этом увеличение размера и упрощение процедуры получения пособий по безработице создают дополнительные стимулы для регистрации безработных в службах занятости, в связи с чем статистика будет выглядеть хуже, чем в прошлые кризисы», — говорится в материале «Эксперт РА».



Уровень безработицы в России вырос на 30% В абсолютном выражении максимальное число безработных в Дагестане.

«Национальный план восстановления экономики, опубликованный в начале июня, не слишком амбициозен, но хорошо сбалансирован и фактически обречен на успешную реализацию. Однако его масштабы недостаточны для преодоления спада, а реализация национальных проектов по разным причинам идет медленнее, чем это было запланировано», — отмечается также в обзоре.

Впрочем, один из выводов исследования гласит: «Опыт последних четырех месяцев дает определенную надежду, что реализуется не худший сценарий».

