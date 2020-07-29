Российские фондовые торги закрылись в среду ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,79% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 918,42 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 0,66%, достигнув отметки 1 266,01.

Акции «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 3,29%, Московской биржи — 1,64%, «Яндекса» — 1,59%, Сбербанка — 1,55%, Mail.ru — 1,05%, «Норильского никеля» — 0,92%, МТС — 0,67%, «Газпрома» — 0,08%. Бумаги «Полюса» подешевели на 1,12%, «Магнита» — на 2,06%.



«Среда на российском рынке акций прошла относительно ровно. День примечателен хотя бы тем, что индекс Мосбиржи достиг-таки своей цели на 2 900 пунктах… Можно ли выше? Да, можно, но с каждым новым витком подъема рынок будет тяжелее двигаться вверх. К тому же площадки выглядят перекупленными, а активы — слишком дорогими», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В среду российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику на улучшении внешнего фона в ходе торгов, — поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Покупкам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 43,5 доллара за баррель. Также поддержку им оказала динамика западных площадок».

По его словам, уровень в 2 900 пунктов, который индексу Мосбиржи удалось преодолеть благодаря внешнему фону, «теперь переходит в разряд поддержек». «В ближайшие сессии рынок попытается закрепиться над этим значением. Однако мы скептически настроены относительно возможности продолжения подъема российского рынка. Рост рисков, связанных с распространением коронавируса в мире и ухудшением отношений между США и Китаем, может оказать давление на широкий спектр активов, включая российские акции, что приведет к возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 850—2 900 пунктов», — отмечает эксперт.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов более оптимистичен относительно ожидаемой динамики индекса Мосбиржи: «Рынок пробил планку 2 915 пунктов. Отсюда открывается среднесрочная перспектива роста до 3 000 пунктов. До конца этой недели рынок вряд ли успеет пройти такой путь, но мы вполне можем увидеть, как игроки осторожно тестируют диапазон 2 950—2 970 пунктов».



Как указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, связывающая позитивную динамику на российском фондовом рынке с «умеренным оптимизмом за рубежом и корпоративными историями», техническая картина, в частности на российской бирже и на нефтяном рынке, «не исключает развития повышения, которое поддерживается стимулирующими мерами и надеждами на светлое будущее».

