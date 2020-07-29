Курсы доллара и евро к рублю изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,57 рубля, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 85,39 рубля, подорожав на 31 копейку.

С начала торговой сессии было проведено порядка 35,3 тыс. сделок с долларом на сумму около 2,2 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 442 млн евро. Курсовые диапазоны составляли 72,07—72,63 рубля за доллар и 84,77—85,51 рубля за евро.



«К окончанию рабочего дня рубль вернулся в заметный минус в паре с евро и практически вышел в ноль против доллара, полностью утратив свое утреннее преимущество», — констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, «определенную поддержку рублю оказывали котировки нефти, прибавлявшие к концу дня и после выхода данных по существенному сокращению запасов нефти почти 1%. Однако рост котировок нефти проявлялся для рубля, по сути, лишь в том, что отечественная валюта удерживала символический плюс в паре с долларом».

«Вечером участники рынка будут ожидать итогов заседания ФРС, — напоминает Кравченко. — Вряд ли рынок ждет какой-то сюрприз, однако определенные шансы на изменение ситуации на глобальных валютных площадках после комментариев главы ФРС все же имеются».

«Рубль сегодня притормозил с падением в связи с позитивом в нефти и на других внешних площадках», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, указывая, что доллар демонстрировал боковую динамику, а «евро ускорил разгон по отношению к другим ключевым валютам, что сказалось и на его движении в паре с рублем».

«На следующую сессию мы закладываем падение доллара к 72 рублям, евро — ниже 85», — пишет эксперт.

«Большинство развивающихся валют в среду укреплялось, отыгрывая потери предыдущей сессии. Этой динамике способствовало возобновившееся снижение доллара, который находится под давлением возможных новых денежно-кредитных стимулов в США», — обращает внимание эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

«Российский долговой рынок остался под давлением, что является одной из причин слабости рубля», — указывает он.

«Несмотря на то, что внешний фон после нашего открытия оставался благоприятным, рубль быстро возобновил снижение, вернувшись к установленным вчера трехмесячным минимумам. Это обусловлено сохранением стабильного спроса на инвалюту со стороны многих участников нашего рынка, чему способствует переоцененность рубля к нефти, а также мягкая монетарная политика ЦБ РФ. Кроме того, из-за прохождения пика налоговых платежей рубль потерял поддержку фактора продажи инвалюты экспортерами», — говорится в комментарии Бабина.



По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, «внешний фон для рубля можно охарактеризовать как умеренно позитивный, однако этого оказалось недостаточно для его полноценного укрепления». Отступление американской валюты он оценивает как временное, ожидая в ближайшие сессии возвращения доллара в верхнюю половину диапазона 70—75 рублей.

