В рамках госпрограммы льготной ипотеки под 6,5% годовых банки выдали кредиты на 236,9 млрд рублей. Такие данные представил на своей странице в Instagram генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Он напомнил, что программа ипотеки под 6,5% работает уже более трех месяцев. «За это время банки выдали 91,6 тыс. кредитов на 236,9 млрд рублей. Одобрено уже больше 239,8 тыс. заявлений, а всего получено 359,8 тыс. заявок», — написал Мутко.

Он уточнил, что более 70% ипотечных кредитов выдается именно по программе льготной ипотеки. «Этот кредит пользуется популярностью у населения, и, более того, он поддержал строительную отрасль во время пандемии», — подчеркнул глава «ДОМ.РФ».

По его данным, дочерний банк организации — Банк ДОМ.РФ одобрил более 11,5 тыс. заявок на сумму 39,88 млрд и уже выдал 2 272 кредита на 6,43 млрд. «Практически сразу после начала действия программы нам удалось снизить ставку до 6,1%», — отметил Мутко.



Программа была запущена в апреле; пока предполагается, что она будет действовать до 1 ноября этого года. По ней можно купить квартиру в новостройке в кредит по ставке 6,5% и ниже. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита. В июне максимальный размер льготной ипотеки был увеличен и сейчас составляет 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн для жителей других регионов.