Российские пенсионеры в Абхазии перестанут с августа получать пенсии в банкоматах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцобеспечения и демографической политики республики, на которую ссылается РИА Новости.

«Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Абхазии и доплаты к пенсиям, о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии будет прекращено», — говорится в сообщении.

Пенсию теперь можно будет получить исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии. Пенсию будут выдавать при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и банковской карты пенсионера, уточнили в пресс-службе. «По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Абхазии», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии. Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет Пенсионного фонда России, составила свыше 15 млн рублей.

Сейчас в ПФР числится 30 719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию.

