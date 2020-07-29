Падение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, пишет агентство Bloomberg, на которое ссылается РИА Новости.

В последние годы суммарный коэффициент рождаемости в США снизился с 2,1 до 1,7 ребенка на одну женщину. Кроме того, 34% американок из-за вызванного пандемией кризиса хотят отложить беременность или иметь меньше детей. К таким выводам пришел Институт Гутмахера в ходе проведенного опроса.



С негативным прогнозом выступили также аналитики Брукингского института. По их подсчетам, в следующем году в США родится на полмиллиона меньше детей, чем изначально ожидали демографы. Вместе со 150 тыс. жертв коронавируса в США это падение скажется на экономике в будущем. Так, Штаты лишатся большого количества потребителей, работников и налогоплательщиков.